الكونجو الديمقراطية تؤكد تسجيل إصابة جديدة بـ«إيبولا»

أكدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شرق البلاد كانت السلطات الصحية تحقق فيها منذ الأسبوع الماضي، على ما أكد مصدر رسمي الثلاثاء. وأوضحت وزارة الصحة في بيان مؤرخ في 21 أغسطس نشر مساء الاثنين، أن العينة المأخوذة من المريضة، وهي امرأة تبلغ 46 عاماً توفيت يوم 15 أغسطس في المنطقة الصحية في بيني (شمال كيفو) «كانت إيجابية لاختبار فيروس إيبولا... في بيني ثم أُكّدت في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في غوما» عاصمة المقاطعة. وأظهر «التسلسل الجينومي» أيضاً أن هذه الحالة «مرتبطة بذرية من السلالة العاشرة للوباء التي تعود إلى العام 2018 وليس بانتشار موجة جديدة من الفيروس» كما أضاف البيان، مؤكداً أن الفرق «تعمل بجد على الأرض من أجل قيادة عمليات الاستجابة». وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تحديد نحو 160 حالة مخالطة حتى الآن. وكان المكتب الإقليمي لإفريقيا لمنظمة الصحة العالمية أعلن السبت أن التحقيق جار في تلك الحالة المشتبه بها، والتي سجّلت بعد أقل من شهرين على انتهاء الموجة الـ14 لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام 1976. وأدت الموجهة الأخيرة إلى وفاة خمسة أشخاص في الغرب في ثلاثة اشهر. يتسبب إيبولا بحمى شديدة وفي أسوأ الحالات بنزف لا يمكن وقفه. وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم، ويكون الأشخاص الذين يعيشون مع المصابين أو يتولّون رعايتهم الأكثر عرضة للإصابة به.

المصدر: وكالات