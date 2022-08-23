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استدعاء رئيس وزراء باكستان السابق خان إلى المحكمة

عمران خان
23 أغسطس 2022 18:23

قال مسؤولون إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان استدعي، اليوم الثلاثاء، للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل مع نظر ممثلي الادعاء العام اتهامه بالازدراء عقب كلمة ألقاها في عطلة نهاية الأسبوع هدد فيه رجال أمن وقاضياً.
تأتي تهمة الازدراء المحتملة على رأس التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي استخدمته الشرطة ضد خان بسبب نفس الكلمة التي بثها التلفزيون.
كان خان قد شكا من اتهامات بالتحريض على الفتنة يواجهها أحد مساعديه.
وقال خان، في الكلمة التي ذكر فيها اسمي قائد الشرطة والقاضي المتورط في القضية المرفوعة ضد مساعده "لن نترككم سوف نقاضيكم".
وأضاف خبراء قانونيون أن خان ينظم حملة لخوض الانتخابات من جديد بعد أن أجبر على التنحي هذا العام، لكن إدانته ستحرمه من الترشح.
وقال جهانجير خان جادون المحامي العام في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، إن "المحكمة... تستدعيه للمثول أمامها شخصيا يوم 31 أغسطس".
وأضاف أن المحكمة طلبت أيضا من رئيس المحكمة العليا في إسلام أباد تشكيل هيئة محكمة كاملة للمضي قدما في قضية ازدراء المحكمة.
وقال القاضي المتقاعد شيق عثماني لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية "إنها إدانة جنائية"، مضيفا أن خان قد يواجه السجن ستة أشهر إذا أدين.
ورفض حزب "حركة الإنصاف"، الذي ينتمي له خان، الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، قائلا إنها تستخدم لمنعه من قيادة تجمعات معارضة.

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المصدر: آ ف ب
عمران خان
محكمة
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