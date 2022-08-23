قاذفات روسية تقترب من كوريا الجنوبية أثناء مناورات مع أميركا
قاذفة روسية
23 أغسطس 2022 17:57
ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع قالت إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قامتا بدورية فوق المياه الدولية ببحر اليابان، بينما قالت كوريا الجنوبية إنهما دخلتا منطقة دفاعها الجوي، اليوم الثلاثاء. ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها إن الدورية استغرقت قرابة سبع ساعات، وإن طائرات إف-16 كورية جنوبية رافقت الطائرتين الروسيتين في بعض مراحل الجولة. وقال جيش كوريا الجنوبية: إن الطائرتين الحربيتين الروسيتين دخلتا المنطقة المحددة للدفاع الجوي للبلاد وإنه اتخذ الإجراءات التكتيكية المعتادة للرد على ذلك. ولم يخض في تفاصيل. تأتي هذه الدورية بينما بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات، وسط تزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية. تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 28500 جندي في كوريا الجنوبية، كإجراء ردع ضد تهديدات كوريا الشمالية، التي أعلنت نفسها قوة نووية. وتشمل مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» التدريب على عمليات المحاكاة بالكمبيوتر، وتدريبات ميدانية مشتركة وتدريب كبير للدفاع المدني عبر كوريا الجنوبية. ومن المقرر أن تنتهي المناورات في أول سبتمبر المقبل.