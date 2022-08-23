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أوكرانيا تتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم
أوكرانيا تتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم
23 أغسطس 2022 17:43
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، باستعادة الحكم الأوكراني في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، في خطوة قال إنها ستساعد على إعادة إرساء «القانون والنظام العالميين».
وقال في مؤتمر دولي بشأن القرم إن استعادة السيطرة على شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا عام 2014 في خطوة لم تعترف بها معظم الدول الأخرى، ستكون «أكبر خطوة مضادة للحرب».
وتابع زيلينسكي في كلمة افتتاحية بمؤتمر (منصة القرم)، الذي يسعى لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وإنهاء ضم روسيا لشبه الجزيرة «بدأ كل شيء مع شبه جزيرة القرم، وسينتهي مع شبه جزيرة القرم».
وأضاف: «هذا صحيح وأنا أؤمن به بنسبة 100 بالمئة، من أجل التغلب على الإرهاب وإعادة التطمينات والأمن لمنطقتنا ولأوروبا وللعالم كله، من الضروري الانتصار على روسيا».
وذكر: «من الضروري تحرير القرم... سيكون هذا إحياء للقانون والنظام العالميين». وقال زيلينسكي: إن ممثلين عن حوالي 60 دولة ومنظمة دولية يشاركون في القمة، من بينهم حوالي 40 رئيساً ورئيس وزراء.
وكان جميعهم تقريباً يشاركون عبر الإنترنت، لكن الرئيس البولندي أندريه دودا حضر القمة خلال زيارة إلى كييف.
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المصدر: وكالات
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