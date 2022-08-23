«فايزر» تكشف عن نسبة فعالية لقاحها للأطفال دون الخامسة
«فايزر» تكشف عن نسبة فعالية لقاحها للأطفال دون الخامسة
23 أغسطس 2022 17:40
أظهرت بيانات نشرتها شركتا فايزر وبيونتيك، اليوم الثلاثاء، أن لقاحهما المضاد لكورونا فعال بنسبة 2ر73% ضد المرض في التجارب على الأطفال من عمر ستة أشهر إلى أربع سنوات، ما يعزز النتائج التي أدت إلى إصدار ترخيص باستخدام اللقاح مع الأطفال الصغار في يونيو.
وقالت الشركتان في بيان، إنه تمت المقارنة بين النتائج لأطفال حصلوا على مجموعة من ثلاث جرعات وبين آخرين حصلوا على لقاح وهمي خلال الفترة التي انتشرت فيها السلالة بي إيه2. من أوميكرون على نطاق واسع بين مارس ويونيو.
وكان تم منح ترخيص لاستخدام اللقاح مع الأطفال الصغار بناء على نتائج أظهرت أنه يؤدي إلى استجابة مناعية مماثلة لتلك التي كان يُعتقد أنها وقائية عند البالغين.
وعندما أجاز المنظمون اللقاح قالوا إن بيانات الفعالية في الأطفال الصغار لم تكن بعد جاهزة لدى فايزر.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الشركتين تعتزمان تقديم البيانات المحدثة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية والجهات التنظيمية الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافتا في البيان أنهما تعملان على تطوير لقاح ضد متحوري أوميكرون بي إيه4. وبي إيه5. المنتشرين حالياً على نطاق واسع.