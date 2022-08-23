الأربعاء 24 أغسطس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
تراب سعيد ب «الرد اللطيف»!
عيسى هلال يقف على تحضيرات البطائح
كيفر يدخل «التوب 50» للتأهل إلى «دبي للجولف»
«البداية البطيئة» طعنة في قلب ليفربول وكلوب!
جوف في أوكلاند
وسط ليفربول «ضحية» ماني!
مونشنجلادباخ يرفض بيع مانو كونيه
«هان راستبان» يحلق بكأس زايد في بولندا
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
23 أغسطس 2022 17:34
ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه يبدو أن الجفاف في أوروبا «هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل».
وقال الناطق باسم المفوضية يوهانس باهريك، مشيراً إلى بحث نشر أمس الاثنين: «هذا بالطبع تقييم أولي ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم».
يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.
وقال التقرير إنه اعتباراً من 10 أغسطس، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما تتخذ 17% من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.
وقال الباحثون: إن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو فصاعداً أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.
كما أثر انخفاض حجم المياه سلباً على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.
وأضاف الباحثون: إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وقال التقرير: إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءاً هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق في المجر ورومانيا.
ويتوقع الباحثون أن ظروف الطقس الأكثر دفئاً وجفافاً من المعتاد من المرجح أن تستمر حتى نوفمبر في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.
أخبار ذات صلة
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
الجفاف يقضي على أسماك بحيرة في فرنسا
المصدر: وكالات
الجفاف
موجة حر
أوروبا
الأكثر قراءة
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين جبر السويدي وزير دولة
19 أغسطس 2022
الرياضي
الزمالك على أعتاب «اللقب المعجزة»!
20 أغسطس 2022
عربي ودولي
روسيا تنشر صور منفذة جريمة مقتل ابنة صديق بوتين
22 أغسطس 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©