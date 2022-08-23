الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
23 أغسطس 2022 17:34

ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه يبدو أن الجفاف في أوروبا «هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل».

وقال الناطق باسم المفوضية يوهانس باهريك، مشيراً إلى بحث نشر أمس الاثنين: «هذا بالطبع تقييم أولي ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم».

يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.

وقال التقرير إنه اعتباراً من 10 أغسطس، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما تتخذ 17% من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.

وقال الباحثون: إن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو فصاعداً أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.

كما أثر انخفاض حجم المياه سلباً على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.

وأضاف الباحثون: إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال التقرير: إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءاً هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق في المجر ورومانيا.

ويتوقع الباحثون أن ظروف الطقس الأكثر دفئاً وجفافاً من المعتاد من المرجح أن تستمر حتى نوفمبر في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.

أخبار ذات صلة
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
الجفاف يقضي على أسماك بحيرة في فرنسا
المصدر: وكالات
الجفاف
موجة حر
أوروبا
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©