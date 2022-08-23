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السفارة الأميركية في كييف تحذّر من ضربات روسية

السفارة الأميركية في كييف تحذّر من ضربات روسية
23 أغسطس 2022 17:32

حذّرت السفارة الأميركية في كييف، الثلاثاء، من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية في أوكرانيا «في الأيام المقبلة»، داعية المواطنين الأميركيين إلى «مغادرة أوكرانيا اعتباراً من الآن».

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء: «تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة».

ودعت السفارة مواطنيها إلى «مغادرة أوكرانيا اعتباراً من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة».

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى وجود خطر «كلّ يوم» بشنّ ضربات روسية جديدة على كييف.

وصرّح خلال مؤتمر صحفي: «نعلم أنهم يستهدفون، كأولوية، منشآت أو مباني حكومية، لكن لم يتغيّر أي شيء جذرياً منذ 24 فبراير».

وأضاف: «هذا ما تفعله روسيا دائماً»، واعداً بـ«ردّ قوي» لكييف في حال شنّ أي ضربات. ويدخل الهجوم الروسي على أوكرانيا الأربعاء شهره السابع.

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