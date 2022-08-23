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تركيا: لا شروط مسبقة لإجراء حوار مع سوريا
مولود جاويش أوغلو
23 أغسطس 2022 17:26
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، في إشارة إلى مزيد من التخفيف في موقف أنقرة تجاه دمشق.
وقال جاويش أوغلو:«لا شروط للحوار، لكن ما الهدف منه؟ من الضروري أن تكون له أهداف».
وكشف جاويش أوغلو، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه تحدث لفترة وجيزة مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في العام الماضي على هامش اجتماع دولي.
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المصدر: وكالات
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