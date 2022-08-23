زيلينسكي: لا خيار أمامنا سوى الانتصار على روسيا

فيما يدخل النزاع الروسي الأوكراني شهره السادس، شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على عزم بلاده على المضي قدماً في دفاعها عن أراضيها حتى الانتصار.
وقال في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال قمة افتراضية حول القرم، جمعت عددا من قادة الدول الأوروبية، إن القوات الأوكرانية مستمرة في قتالها، وألا خيار أمامها سوى الانتصار على روسيا، وتحرير شبه جزيرة القرم.
وشدد في مؤتمر منصة القرم بكييف على أن بلاده ستسترجع القرم لأنها جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، مضيفاً "وستكون أيضًا جزءاً من الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، أوضح أن كييف تواصل صرف المعاشات للمتقاعدين في القرم و"تدرس كيفية استعادة الحياة الطبيعية فيها بعد طرد المحتل الروسي".