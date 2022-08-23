مجلس القضاء العراقي يرد على أنصار الصدر

علّق القضاء العراقي أعماله، اليوم الثلاثاء، بعد أن كثف أنصار مقتدى الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ 2003.
وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارة لمصر للتصدي للأزمة، جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني. وقال الكاظمي في بيان إن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".
وبدأ أتباع الصدر التجمع للاحتجاج خارج مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد.
وقالت السلطة القضائية في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف.
وأضاف البيان "قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية المخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية الداعمة التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
ودعا الصدر إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد انسحاب نوابه من البرلمان في يونيو. وقال أحد المحتجين متشحا بالعلم العراقي "الناس يطالبون بحل البرلمان والتشكيل الفوري لحكومة مؤقتة".
وقال محتج لآخر "ساعدونا، ساندونا، لا تخافوا من أحد".
وتعدُّ فترة المواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر في العراق منذ الانتخابات هي أطول فترة للعراق بدون حكومة تمارس مهامها بالكامل خلال ما يقرب من عقدين.