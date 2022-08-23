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تطورات بالعراق.. الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود لبغداد

تطورات بالعراق.. الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود لبغداد
23 أغسطس 2022 15:51

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قطع مشاركته في لقاء أخوي بمصر، والعودة إلى العراق إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد.
 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

 

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