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أميركا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة فوراً

أميركا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة فوراً
23 أغسطس 2022 14:29

 حثت الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فوراً، حيث تخشى من توجيه روسيا ضربات جديدة قريبا، تستهدف منشآت مدنية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في تحذير أمني نشره موقع السفارة الأميركية في أوكرانيا، إن "لديها معلومات عن أن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الأوكرانية والمرافق الحكومية في الأيام المقبلة".
ودعت السفارة الأميركية "المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات النقل البري المتاحة بشكل خاص إذا كانت آمنة".
وجاء في تحذير الخارجية الأميركية أن "الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا شديد التقلب وقد تتدهور الأوضاع دون سابق إنذار".
ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إلى أن التحذير الأميركي يأتي بعد أن حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تشن هجمات، بما في ذلك ضربات صاروخية، بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الأربعاء.

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