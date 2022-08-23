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حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى في بيرو

حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى في بيرو
23 أغسطس 2022 08:07

لقي أربعة سياح مصرعهم وأصيب 16 آخرين بجروح في حادث سقوط حافلة في واد إثر زيارتهم قلعة ماتشو بيتشو الأثرية في بيرو، بحسب ما أعلنت السلطات الاثنين.
وقال وزير السياحة روبرتو سانشيز إنّ الحافلة سقطت في وادٍ يزيد ارتفاعه عن 100 متر"، مشيراً إلى أنه "كان هناك ضباب في مكان وقوع الحادث".

من جهتها قالت وزارة السياحة في بيان، إنّ القتلى الأربعة هم ثلاثة كولومبيين وبيروفي.
وفي تغريدة على تويتر قال الرئيس بيدرو كاستيللو "لقد أمرت وزارتي السياحة والخارجية بتقديم كل التسهيلات للمصابين حتى يتمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وسفاراتهم، بالإضافة إلى إعادة جثامين الضحايا إلى ديارهم".
ووقع الحادث الاثنين على بُعد حوالي مئة كلم من مدينة كوسكو، عاصمة الإنكا القديمة ونقطة الانطلاق الرئيسية لشركات الرحلات السياحية التي تنظم زيارات إلى ماتشو بيتشو.
وحوادث الطرق شائعة في البيرو، ولا سيّما بسبب السرعة الزائدة وسوء حال الطرق ونقص اللافتات والإشارات المرورية.

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المصدر: وكالات
بيرو
حادث سير
سقوط حافلة
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