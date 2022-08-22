بريطانيا تجرب تقسيم جرعة لقاح جدري القردة

تعتزم المملكة المتحدة تحصين المواطنين ضد جدري القرود بجرعة جزئية فقط، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في استراتيجية توفير اللقاحات وسط حالة النقص في إمدادات اللقاحات التي تهدف إلى احتواء تفشي المرض، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الاثنين.
ونقلت «بلومبرج» عن بيان لهيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، أنه في إطار برنامج تجريبي، ستعطي الهيئة اللقاح الذي طورته شركة بافاريا نورديك إيه / إس بخمس مقدار جرعته الكاملة الأصلية في عيادات منتقاة في جميع أنحاء إنجلترا لإطالة الإمدادات الحالية.
وتشير السلطات الصحية في المملكة المتحدة إلى دراسة سابقة أظهرت أن أن مثل هذه الجرعات الجزئية، التي تحقن كمية أقل من اللقاح بين طبقات الجلد، بدلا من جرعة كاملة تحت الجلد، لن تضر بالحماية.
وأعرب بول شابلن الرئيس التنفيذي لإقليم بافاريا الشمالي عن تحفظاته بشأن هذا النهج، مشيرا إلى المعلومات حول مدى ملاءمته لا تزال محدودة.