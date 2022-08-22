واشنطن تحذر من اضطراب حركة الشحن العالمي بسبب «صافر»

واشنطن (وكالات)

حذرت الولايات المتحدة الأميركية من اضطراب حركة الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر، جراء بقاء ناقلة النفط «صافر» قبالة ميناء «رأس عيسى» على السواحل الغربية لليمن دون صيانة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب: إن «عدم الصيانة ووجود نظام أنابيب قديم قد يتسبب بتسرب للزيت من الناقلة، والذي بدوره قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر». وأضافت أن «التسرب سيؤدي إلى تدمير سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والصناعات الأخرى».

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث ميليشيات الحوثي الإرهابية بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الناقلة العائمة وتفريغها لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية، الميليشيات باستخدام الخزان كورقة «ابتزاز سياسي».