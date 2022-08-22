ارتفاع الأسعار 50 % في لبنان منذ بداية العام

بيروت (الاتحاد)

بلغ تضخم أسعار الاستهلاك في لبنان 50% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب إدارة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. وفق تقرير، صادر أمس، عن إدارة الإحصاء نشرته وسائل إعلام لبنانية، فإن شهر يوليو سجل ارتفاعاً في الأسعار قدره 168.45%، على أساسٍ سنوي، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.

أمّا على أساسٍ شهري، فبلغ التضخم في يوليو 7.42% عن شهر يونيو. ويعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2018، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.