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البرهان يجري تغييرات في قيادة الجيش السوداني

البرهان يجري تغييرات في قيادة الجيش السوداني
23 أغسطس 2022 02:38

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان أمس، قراراً بترقية ضباط وإحالة آخرين للتقاعد.
 وتم بموجب هذه القرارات إعفاء كل من الفريق عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات الجوية والفريق ياسر بشير محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للاحتياجات، وإحالتهما للتقاعد.
وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى أن القرار تضمن ترقية اللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين قائدا للقوات الجوية، وترقية ضباط الدفعة 40 بالكلية الحربية إلى رتبة لواء، وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون إلى التقاعد.
وأوضح أن القرارات تأتي تماشيا مع الإجراءات التي تجريها القيادة العامة بصورة دورية للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي للضباط.
وكان البرهان قد أصدر في شهر فبراير الماضي قرارات بترقية ضباط وإحالة آخرين للمعاش، دون الإعلان عن أعدادهم.
ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش السوداني أمس، أنه دفع بآليات ثقيلة لولاية النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات.
وقال بيان لمجلس السيادة، إن الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن تشكيل لجنة قومية لمتابعة توفير الدعم اللازم للمتأثرين من السيول والأمطار.
ووجه البرهان سلاح المهندسين بالجيش لتحريك معداته، وإنشاء معابر توصل إلى منطقة «المناقل» بولاية الجزيرة لإيصال المواد الغذائية للمتضررين من السيول.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في 6 ولايات بسبب السيول والأمطار الغزيرة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن السيول المفاجئة تضرب أغلب الولايات السودانية مطالبة بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة.

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