قيس سعيد: تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول تونس غير مقبولة

تونس (الاتحاد)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول بلاده «غير مقبولة». جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بوفد من الكونجرس الأميركي يزور البلاد مساء أمس الأول، في قصر قرطاج، بحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، وفق بيان للرئاسة التونسية. وقال البيان التونسي: إن «سعيد استهل اللقاء مع الوفد الأميركي بالتذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأميركية منذ أكثر من قرنين».

وأضاف سعيد أن «التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأميركيين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير على الدستور وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة بأكتوبر المقبل». ووفق البيان ذاته، تم التطرّق، خلال هذا اللقاء، إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على مزيد دعمها.