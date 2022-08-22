مقتل 4 أشخاص غرقًا جراء الفيضانات جنوب موريتانيا

نواكشوط (وكالات)

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا في قرية «أنيوردل» التابعة لبلدية «حاسي شكار» جنوب موريتانيا نتيجة الفيضانات التي شهدتها المنطقة. وأفادت وزارة الداخلية الموريتانية بأن الأمطار تسببت في خسائر مادية حيث تضررت عشرات المباني في عدد من القرى من مختلف مناطق البلاد. وأفادت مصادر رسمية، بتشريد مئات الأسر بسبب الفيضانات والسيول التي شهدتها مدينة «كيهيدي» جنوب العاصمة نواكشوط. وقالت المصادر الرسمية في المدينة إن السيول ومياه الأمطار حاصرت أحياء واسعة بالمدينة، وقد هرعت قوات الجيش والأمن لتنظيم عمليات الإنقاذ. وأشارت المصادر إلى تشريد 600 عائلة وبقائها في العراء بعد أن أجبرتها السيول والفيضانات الكبيرة على مغادرة منازلها بحثا عن الأمان. وأوضحت مصادر محلية أن أوضاع السكان تفاقمت جراء وقوع المدينة على ضفة نهر السنغال مما ساهم في فيضانات كبيرة.