قرقاش: التنسيق عربياً وإقليمياً ضرورة لمنطقة مستقرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، أن قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة إلى طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه، لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون.

وأضاف معاليه، في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»، إن «قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي، من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفادت، أمس الأول، بعودة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام المقبلة.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول. وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام المقبلة، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.