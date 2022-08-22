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تعزيز التعاون بين «العالمي للتسامح» وبرلمان نيبال

تعزيز التعاون بين «العالمي للتسامح» وبرلمان نيبال
23 أغسطس 2022 02:38

كاتماندو (وام) 

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شهد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ومعالي أجني براساد سابكوتا رئيس البرلمان النيبالي توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بمقر برلمان نيبال بالعاصمة كاتماندو تصب في صالح تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، ووضع إطار للتعاون المستقبلي بينهما. 
واستعرض الجروان، خلال لقاء مع رئيس البرلمان النيبالي، أبرز الجهود المبذولة من قبل المجلس العالمي للتسامح والسلام لدعم قيم وثقافة المحبة والسلام والتسامح حول العالم.  وقدم شرحاً حول أهم المبادرات والمشروعات التي يشارك في تفعيلها المجلس بمختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعايش السلمي والتسامح، وأشاد بجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية ومؤسساتها المختلفة، كونها نموذجاً أصيلاً في مجال دعم الجهود الرامية لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي والتسامح بمختلف دول العالم. 
ورحب معالي أجني براساد سابورتا بمعالي أحمد بن محمد الجروان، وأثنى على ما جاء في مذكرة التفاهم بشأن وضع أسس للتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود المجلس الحثيثة في دعم قيم وثقافة السلام والتعايش والتسامح في مختلف دول العالم من خلال الدبلوماسية والحوار والعمل البرلماني والتعاون الدولي.  وعبر سابورتا عن سعادة بلاده بأن تكون جزءاً من هذا الجهد العالمي المتميز كون السلام والتسامح باتا ضرورة عالمية لا غنى عنها.

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