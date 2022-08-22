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ألمانيا تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

أرشيفية
22 أغسطس 2022 23:23

قدمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تعازي بلادها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي مست عددا من مناطق البلاد.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين، إن الوزير رمطان لعمامرة، تلقى مكالمة هاتفية من بيربوك، حيث استعرض الطرفان حالة العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تقويتها بفضل الإرادة السياسية التي تحرك قادة البلدين.

والتزم الوزيران بالعمل على بث روح جديدة في آليات التعاون الثنائي والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

كما تناولا قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي، متفقين على تكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات وتعزيز تبادل الزيارات بهدف زيادة تقارب المواقف المبدئية التي يتبناها البلدان.

واتفق الطرفان على الاستفادة من المواعيد النهائية الثنائية والمتعددة الأطراف القادمة من أجل الحفاظ على التشاور والتنسيق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن حرائق الغابات بالجزائر التي تمت السيطرة عليها، أسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 183 آخرين أيضا، فضلا عن احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي.

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