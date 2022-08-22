الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

10 ملايين طفل يواجهون الجفاف الحاد بالقرن الأفريقي

أرشيفية
22 أغسطس 2022 23:18

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن عدد الأطفال الذين يواجهون الجفاف الحاد في منطقة القرن الافريقي ارتفع بأكثر من أربعين بالمائة في غضون شهرين.

وذكرت اليونيسيف اليوم الاثنين أنه خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل، ارتفع عدد الأطفال الذين يواجهون تبعات الجفاف مثل الجوع الشديد وسوء التغذية والعطش من 25ر7 مليون إلى عشرة ملايين طفل على الأقل.

وعدلت المنظمة الأممية قيمة مبالغ المساعدات الطارئة التي تطالب منها من 119 مليوناً إلى نحو 250 مليون دولار، لتعكس الاحتياجات المتزايدة في مختلف أنحاء منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت اليونيسيف أن أكثر من 7ر1 مليون طفل في مختلف أنحاء اثيوبيا وكينيا والصومال يحتاجون إلى علاج عاجل من مشكلة "سوء التغذية الحادة"، وأضافت أنه إذا لم تسقط الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، فسوف يرتفع هذا العدد إلى مليوني طفل.

وقال محمد فال المدير الاقليمي لليونيسيف لمنطقتي شرق وجنوب أفريقيا إنه "إذا لم نتحرك الآن، فسوف نشهد طوفان من وفيات الأطفال في غضون أسابيع، فالمجاعة قاب قوسين أو أدنى".

أخبار ذات صلة
الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
الصين تواجه نقصاً في الكهرباء وسط موجات الحر والجفاف
المصدر: وكالات
الجفاف
المجاعة
الأمم المتحدة
القرن الأفريقي
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©