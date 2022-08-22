10 ملايين طفل يواجهون الجفاف الحاد بالقرن الأفريقي
أرشيفية
22 أغسطس 2022 23:18
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن عدد الأطفال الذين يواجهون الجفاف الحاد في منطقة القرن الافريقي ارتفع بأكثر من أربعين بالمائة في غضون شهرين.
وذكرت اليونيسيف اليوم الاثنين أنه خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل، ارتفع عدد الأطفال الذين يواجهون تبعات الجفاف مثل الجوع الشديد وسوء التغذية والعطش من 25ر7 مليون إلى عشرة ملايين طفل على الأقل.
وعدلت المنظمة الأممية قيمة مبالغ المساعدات الطارئة التي تطالب منها من 119 مليوناً إلى نحو 250 مليون دولار، لتعكس الاحتياجات المتزايدة في مختلف أنحاء منطقة القرن الأفريقي.
وذكرت اليونيسيف أن أكثر من 7ر1 مليون طفل في مختلف أنحاء اثيوبيا وكينيا والصومال يحتاجون إلى علاج عاجل من مشكلة "سوء التغذية الحادة"، وأضافت أنه إذا لم تسقط الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، فسوف يرتفع هذا العدد إلى مليوني طفل.
وقال محمد فال المدير الاقليمي لليونيسيف لمنطقتي شرق وجنوب أفريقيا إنه "إذا لم نتحرك الآن، فسوف نشهد طوفان من وفيات الأطفال في غضون أسابيع، فالمجاعة قاب قوسين أو أدنى".