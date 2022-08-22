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وفاة 40 شخصاً في النيجر بسبب الأمطار الغزيرة

أرشيفية
22 أغسطس 2022 22:11

أودت الأمطار الغزيرة بحياة أربعين شخص على الأقل في النيجر خلال الشهر الجاري. وذكرت هيئة الدفاع المدني في النيجر أنه منذ بداية أغسطس الجاري، غرق 18 شخصا ولقي 22 آخرون حتفهم تحت أنقاض منازل منهارة.

وكشفت بيانات الضحايا التي أعلنت مطلع هذا الأسبوع أن 55 شخصا أصيبوا خلال موجة الأمطار الغزيرة.

ودمرت مياه الأمطار أكثر من 8300 منزل في مختلف أنحاء البلاد، وكانت مناطق زيندر ونيامي ومرادي هي الأكثر تضررا من الفيضانات.

وتقع النيجر في منطقة الساحل الأفريقي ويبلغ عدد سكانها زهاء 25 مليون نسمة، ويستمر موسم الأمطار في البلاد خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر.

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المصدر: وكالات
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