أوكرانيا تحظر التجمعات في عيد الاستقلال

حظرت العاصمة الأوكرانية كييف الاحتفالات العامة التي كانت مقررة هذا الأسبوع لإحياء ذكرى الاستقلال عن الحكم السوفييتي.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الجاري من خطر وقوع هجمات أكثر شدة قبل الذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي التي تحل يوم الأربعاء.
وحظرت السلطات المحلية في كييف الفعاليات العامة الكبرى وغيرها من التجمعات المتعلقة بالذكرى السنوية في العاصمة اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الخميس بسبب احتمال وقوع هجمات صاروخية، وفقا لوثيقة نشرتها الإدارة العسكرية في كييف.
وفي خاركيف، المدينة الشمالية الشرقية التي تتعرض لضربات متكررة، أعلن رئيس بلديتها إيهور تيريخوف تمديد حظر التجول الليلي من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة صباحا اعتبارا من الثلاثاء إلى الخميس.
وفي مدينة ميكولايف الساحلية بالقرب من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب، قال حاكم المنطقة فيتالي كيم إن السلطات تعتزم إصدار أمر احترازي للسكان للعمل من المنزل يومي الثلاثاء والأربعاء، وحث الناس على عدم التجمع بأعداد كبيرة.