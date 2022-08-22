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تعليق مهام 3 عناصر شرطة أميركيين بسبب فيديو

عناصر من الشرطة الأميركية
22 أغسطس 2022 21:12

أعلنت السلطات الأميركية أنه تم تعليق مهام ثلاثة عناصر شرطة أميركيين، بعد نشر مقاطع على الإنترنت تظهرهم وهم يضربون بعنف رجلاً أثناء اعتقاله في جنوب أركنسو (جنوب).

في الفيديو الذي أثار غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي ثبت عناصر الشرطة رجلاً أبيض على الأرض ولكموه بقوة على رأسه وركلوه على ركبتيه وضربوا وجهه بالأرض.

 وعندما حاول مارة التحدث إلى عناصر الشرطة أمرهم أحدهم بالابتعاد.

قال غاري باكستر رئيس بلدية مدينة مولبيري التي صور فيها الفيديو في بيان مساء الأحد "على غرار كثيرين منكم شعرت بصدمة واشمئزاز لما رأيته" معلنا في بيان أن أحد العناصر وضع في "اجازة إدارية" بانتظار نتائج التحقيق.

كما تم تعليق مهام الشرطيين الآخرين اللذين يعملان في مقاطعة كروفورد ووعد المسؤول فيها بأنه سيتخذ "الإجراءات المناسبة". 

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المصدر: وكالات
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