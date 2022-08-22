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رجل واشنطن الأول بمكافحة «كورونا» يقرر التنحي

أنتوني فاوتشي
22 أغسطس 2022 21:00

أعلن الاثنين مستشار البيت الأبيض بشأن كورونا أنتوني فاوتشي الذي يعد كبير خبراء الولايات المتحدة في الأمراض المعدية وقاد جهود مكافحة الوباء، أنه سيتنحى في ديسمبر.

وقال فاوتشي في بيان إنه سيغادر منصبيه كمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الصحيين، لكنه أضاف "لن أتقاعد".

وأعلن فاوشتي (81 عاما) الذي كشف في وقت سابق عن خطط للتنحي بحلول نهاية ولاية بايدن الحالية أنه سيغادر منصبه "لمتابعة الفصل المقبل من مسيرتي المهنية".

بدوره، أعرب بايدن عن "شكره العميق" لفاوتشي في بيان صدر عن البيت الأبيض.

وقال الرئيس "بفضل مساهمات الدكتور فاوتشي العديدة في الصحة العامة، تم إنقاذ حياة أشخاص هنا في الولايات المتحدة وحول العالم"، مضيفا أن البلاد أصبحت "أقوى وأكثر صمودا وصحة بفضله".

وقاد فاوتشي استجابة الولايات المتحدة لتفشي الأمراض المعدية منذ ثمانينيات القرن الماضي، من متلازمة نقص المناعة المكتسبة وصولا إلى كوفيد-19، وعمل في عهد سبعة رؤساء. 

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