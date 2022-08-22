روسيا تنشر صور منفذة جريمة مقتل ابنة صديق بوتين

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، صور وبطاقة هوية منفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، الأوكرانية ناتاليا شابان "فوفك".
وجاء نشر صور المشتبه بها في عملية تفخيخ سيارة داريا دوغينا بعد أن كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن جريمة مقتل الصحفية الروسية تمت بتدبير من قبل الاستخبارات الأوكرانية. وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن الوثائق تؤكد أن "منفذة الجريمة تعمل في الحرس الوطني لأوكرانيا".
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلنت أن المواطنة الأوكرانية سيتم وضعها على قائمة المطلوبين لتسليمها إلى روسيا.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن فوفك وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها صوفيا شابان من مواليد 2010، مضيفا أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في نفس البناية التي تعيش فيها داريا دوغينا.