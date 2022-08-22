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البرتغال في حالة تأهب قصوى أمام الحرائق المستعرة

أرشيفية
22 أغسطس 2022 20:21

تواصل البرتغال التي تتعرض لموجة قيظ ثالثة منذ مطلع يوليو، مكافحة عدة حرائق الإثنين، في حين تم وضع البلاد في حالة تأهب قصوى حتى الثلاثاء بسبب مخاطر اندلاع حرائق غابات.

تم حشد ما يقرب من ألفي رجل إطفاء بعد ظهر الاثنين لإخماد النيران في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات الحماية المدنية. اندلع أكبر حريق في منطقة فيلا ريال في أقصى الشمال، ويتمدد داخل منطقة جبلية يصعب الوصول إليها.

وقال قائد الحماية المدنية الوطنية أندريه فيرنانديز "وفقًا للتقديرات المؤقتة، فقد أتى هذا الحريق على 4500 هكتار". لمكافحة حريق الغابات هذا، ستعتمد البرتغال اعتباراً من الاثنين على طائرتين لقذف المياه ارسلتهما اليونان في إطار آلية التضامن الأوروبية.

تقيد حالة التأهب التي أعلنتها الحكومة الأحد بشكل خاص الوصول إلى الغابات وتحظر عروض الألعاب النارية وتعزز مستوى تعبئة أجهزة الإنقاذ.

خلال يومي الاثنين والثلاثاء، توقع معهد الأرصاد الجوية البرتغالي ان تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية من البلاد.

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المصدر: وكالات
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