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مسؤولون: استعار حرائق الغابات جنوبي موسكو

أرشيفية
22 أغسطس 2022 20:17

قالت السلطات الروسية اليوم الاثنين إن حرائق الغابات المشتعلة جنوبي موسكو ازدادت شدة، فيما اشتكى سكان العاصمة من انتشار رائحة دخان حادة في الهواء.

وتشتعل الحرائق في أنحاء منطقة ريازان الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو منذ أوائل أغسطس.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن المدينة أرسلت معدات وأفرادا إلى منطقة ريازان، لكن جهودهم لم تكن كافية لاحتواء الحرائق.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سوبيانين قوله خلال زيارة إلى المنطقة "النيران ازدادت حدة... هناك عدد كبير من الحرائق في منطقة واسعة وحرائق تمتد في مناطق يصعب الوصول إليها".

وقال سكان موسكو إن رائحة الدخان انتشرت في وسط المدينة صباح الاثنين لكنها تلاشت في وقت لاحق.

وفي تصريحات منفصلة، وصف القائم بأعمال حاكم المنطقة بافيل مالكوف الوضع بأنه متأزم.

ونقلت تاس عنه قوله "للأسف لا توجد أمطار ولا يُتوقع هطولها، ولا تزال الرياح ودرجات الحرارة مرتفعة... بالطبع هذا يساهم في اتساع رقعة الحرائق".

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