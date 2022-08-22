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وليام سيغادر لندن مع عائلته إلى ويندسور
وليام سيغادر لندن مع عائلته إلى ويندسور
22 أغسطس 2022 20:16
يعتزم الأمير وليام وزوجته كيت مغادرة وسط لندن للاستقرار في دارة قرب قصر ويندسور حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، في خيار لجأ إليه الزوجان من أجل مصلحة أطفالهما، وفق ما أعلن مكتبهما الإعلامي الاثنين.
وينتقل دوق ودوقة كامبريدج إلى دارة أديلايد كوتاج قرب القصر الواقع على بعد 35 كيلومتراً غرب العاصمة.
وفي هذه الدارة، ستكون العائلة قريبة من الملكة البالغة 96 عاماً، بينها 70 عاماً من الحكم، على ما أكد مصدر مقرب من الزوجين اللذين عاشا حتى الآن في قصر كنسينغتون.
ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» عن مصدر مقرب من الزوجين قوله: «إنه قرار اتخذه كلا الوالدين لمنح أطفالهما انطلاقة (طبيعية) قدر الإمكان في الحياة».
وبحسب المصدر نفسه، أراد وليام وكيت «أن يكونا قادرين على منح جورج وشارلوت ولويس قدراً أكبر قليلاً من الحرية مقارنة بوسط لندن».
وجورج البالغ تسعة أعوام، هو الثالث في ترتيب خلافة العرش بعد جده تشارلز (73 عاماً) ووالده وليام.
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المصدر: وكالات
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