الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وليام سيغادر لندن مع عائلته إلى ويندسور

وليام سيغادر لندن مع عائلته إلى ويندسور
22 أغسطس 2022 20:16

يعتزم الأمير وليام وزوجته كيت مغادرة وسط لندن للاستقرار في دارة قرب قصر ويندسور حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، في خيار لجأ إليه الزوجان من أجل مصلحة أطفالهما، وفق ما أعلن مكتبهما الإعلامي الاثنين.

وينتقل دوق ودوقة كامبريدج إلى دارة أديلايد كوتاج قرب القصر الواقع على بعد 35 كيلومتراً غرب العاصمة.

وفي هذه الدارة، ستكون العائلة قريبة من الملكة البالغة 96 عاماً، بينها 70 عاماً من الحكم، على ما أكد مصدر مقرب من الزوجين اللذين عاشا حتى الآن في قصر كنسينغتون.

ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» عن مصدر مقرب من الزوجين قوله: «إنه قرار اتخذه كلا الوالدين لمنح أطفالهما انطلاقة (طبيعية) قدر الإمكان في الحياة».

وبحسب المصدر نفسه، أراد وليام وكيت «أن يكونا قادرين على منح جورج وشارلوت ولويس قدراً أكبر قليلاً من الحرية مقارنة بوسط لندن».

وجورج البالغ تسعة أعوام، هو الثالث في ترتيب خلافة العرش بعد جده تشارلز (73 عاماً) ووالده وليام.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تجرب تقسيم جرعة لقاح جدري القردة
الإضرابات في بريطانيا تهدد سلاسل الإمداد
المصدر: وكالات
بريطانيا
ملكة بريطانيا
الأمير وليام
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©