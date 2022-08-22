«لقاء العلمين» يبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
السيسي استقبل عددا من القادة العرب في العلمين
22 أغسطس 2022 18:44
شهد اللقاء الأخوي الخاص بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم، وفقا لموقع «بوابة الأهرام».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، بمطار العلمين بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» كل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومصطفى الكاظمي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربًا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها باشقائها من الدول العربية.