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الرئيس الصيني يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني

الرئيس الصيني يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني
22 أغسطس 2022 18:26

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، في رسالة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من إصابته بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي سي تي في).

وقال شي أيضاً إنه مستعد للعمل مع كيشيدا لبناء علاقات صينية يابانية تفي بمطالب العصر الجديد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا أمس الأحد، يمارس مهامه عبر الإنترنت.

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