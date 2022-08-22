الجيش الأميركي يحلّق فوق جنوب شرق أوروبا

تحلّق طائرتان عسكريتان أميركيّتان فوق دول عدّة في جنوب شرق أوروبا الاثنين، في عرض جديد للقوة وللتأكيد على «التزام» الولايات المتحدة إلى جانب أعضاء «حلف شمال الأطلسي» على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.
وقال الجيش الأميركي في بيان إنّ قاذفات «بي-52 ستراتوفورترس» المتمركزة في بريطانيا، ستقوم بعد ظهر الاثنين «بتحليقات منخفضة المستوى في جنوب شرق أوروبا».
وانطلاقاً من الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، تمرّ الطائرتان فوق عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيي، ثم فوق ساحة سكاندربيغ في وسط العاصمة الألبانية تيرانا.
وبعد ذلك، ستتوجّهان إلى ساحل مونتينيغرو وستحلّقان أخيراً فوق مدينة دوبروفنيك الكرواتية عند حوالى الساعة 1:10 بتوقيت غرينتش.
وقال «سلاح الجو» إنّ «الغرض من كلّ تحليق هو إظهار التزام الولايات المتحدة بإزاء الحلفاء والشركاء في الناتو الموجودين في جنوب شرق أوروبا»، بينما تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، مع أمل ضئيل في التوصّل إلى سلام.