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إغلاق المدارس في باكستان بسبب الأمطار

أرشيفية
22 أغسطس 2022 18:13

أغلقت السلطات الباكستانية جميع المؤسسات التعليمية في إقليم بالوشستان، جنوب غربي البلاد، اليوم الاثنين. وأصدرت حكومة بالوشستان أوامر بإغلاق المدارس لمدة أسبوع في ظل توقعات بسقوط مزيد من الأمطار، وحدوث فيضانات، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره متحدث رسمي في الإقليم.

وكان تم تعليق خدمات السكك الحديدية في بالوشستان والسند بعدما جرفت المياه القضبان، في مواقع مختلفة بالإقليمين. ولا يزال إقليم بالوشستان، وهو الأكبر في البلاد ويتسم بندرة السكان، معزولاً عن بقية باكستان، حيث لا تزال المياه تغمر الطرق السريعة، كما جرفت الجسور.

ويستخدم رجال الإنقاذ القوارب والمروحيات العسكرية لإنقاذ السكان الذين تحاصرهم الفيضانات والتي تضرر منها مليونا شخص.

ولجأ حوالي 318 ألف شخص إلى معسكرات الإغاثة، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ووصلت حصيلة الوفيات جراء ذلك إلى 800 منذ شهر يونيو، ويتوقع زيادتها. وسبق الأمطار موجات حرارة متعاقبة في الإقليمين.

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المصدر: وكالات
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