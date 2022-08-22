الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين في تعزيته: قتل داريا دوغينا «جريمة دنيئة»

بوتين في تعزيته: قتل داريا دوغينا «جريمة دنيئة»
22 أغسطس 2022 17:55

اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الاثنين، أن قتل داريا دوغينا ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين في انفجار سيارتها "جريمة دنيئة" تتهم موسكو كييف بتنفيذها.

وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت "جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًا لحياة داريا دوغينا قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًا حقيقيًا".

أخبار ذات صلة
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
قاذفات روسية تقترب من كوريا الجنوبية أثناء مناورات مع أميركا
المصدر: وكالات
روسيا
فلادمير بوتين
بوتين
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©