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كييف تعلن مقتل 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب

جنود من الجيش الأوكراني ينقلون ذخائر إلى دبابة
22 أغسطس 2022 17:04

أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الاثنين أن نحو تسعة آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، حسبما نقلت وكالة «انترفاكس» الأوكرانية للأنباء.

وقال خلال تجمّع عام «قُتل نحو تسعة آلاف من أبطالنا».

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المصدر: وكالات
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