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خروج الرئيس النمساوي من المستشفى

ألكسندر فان دير بيلين
22 أغسطس 2022 17:02

تمكن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين من مغادرة المستشفى اليوم الاثنين، بعد أن تعرضه لانزلاق قدمه أثناء سيره أمس.

وقال المتحدث باسم الرئيس النمساوي لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه): «إن حالته جيدة.

ومع ذلك، سوف يتعامل مع الأمور بروية خلال الأيام المقبلة بناء على نصيحة الطبيب».

وكان الرئيس 78 عاما قد تعثر وسقط أثناء قيامه برحلة سير على ارتفاع بعد ظهر أمس الأحد، وعانى من ارتجاج خفيف.

وقد تم نقله إلى المستشفى حيث أمضى الليل بناء على نصيحة الأطباء.

جدير بالذكر أن فان دير بيلين سوف يترشح لفترة حكم ثانية في الانتخابات المقررة في التاسع من أكتوبر المقبل.

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المصدر: وكالات
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