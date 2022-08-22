الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين

الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
22 أغسطس 2022 16:58

اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوكرانيا باغتيال العالمة السياسية داريا دوجينا، وهي كريمة حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن جهاز الأمن الفيدرالي القول إن الاستخبارات الأوكرانية هي التي دبرت الجريمة، ونفذتها.

ويتعذر التحقق مما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي. وسبق أن نفت كييف أي علاقة لها بمقتل دوجينا، مطلع الأسبوع.

ودوجينا هي ابنة الكاتب والفيلسوف ألكسندر دوجين، المقرب من بوتين، والذي يُعتقد أنه مصدر الأفكار للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت دوجينا (29عاماً) داعمة قوية لحرب روسيا ضد أوكرانيا. وأودى انفجار سيارة مفخخة بحياتها في ساعة متأخرة من أمس الأول السبت.

أخبار ذات صلة
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©