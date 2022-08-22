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الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
22 أغسطس 2022 16:58
اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوكرانيا باغتيال العالمة السياسية داريا دوجينا، وهي كريمة حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن جهاز الأمن الفيدرالي القول إن الاستخبارات الأوكرانية هي التي دبرت الجريمة، ونفذتها.
ويتعذر التحقق مما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي. وسبق أن نفت كييف أي علاقة لها بمقتل دوجينا، مطلع الأسبوع.
ودوجينا هي ابنة الكاتب والفيلسوف ألكسندر دوجين، المقرب من بوتين، والذي يُعتقد أنه مصدر الأفكار للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكانت دوجينا (29عاماً) داعمة قوية لحرب روسيا ضد أوكرانيا. وأودى انفجار سيارة مفخخة بحياتها في ساعة متأخرة من أمس الأول السبت.
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المصدر: وكالات
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