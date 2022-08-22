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بنجلاديش تخفض ساعات العمل لتوفير الكهرباء

تعبيرية
22 أغسطس 2022 16:11

من المقرر أن تبقى المكاتب الحكومية والمؤسسات المستقلة في بنجلاديش مفتوحة للعمل لمدة 7 ساعات اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء، بدلا من العمل لمدة ثماني ساعات في الفترة الحالية، بحسب ما قاله سكرتير مجلس الوزراء، خاندكير أنوار الإسلام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين بأن المكاتب ستعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، بدلا من العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بحسب ما قاله المسؤول الحكومي في بيان إعلامي.

كما طلبت الحكومة من جميع المدارس الالتزام بعطلة أسبوعية مدتها يومين، كجزء من تدابير تقشفية بهدف توفير الكهرباء. 

المصدر: وكالات
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