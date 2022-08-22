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العاهل البحريني يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الخماسية

الملك حمد بن عيسى خلال مغادرته البحرين
22 أغسطس 2022 16:05

توجه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في القمة الخماسية التي تعقد اليوم في مدينة العلمين المصرية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا). 

وكان في مقدمة مودعي العاهل البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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