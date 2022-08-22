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زلزال يهز جزيرة بالي السياحية الإندونيسية

أرشيفية
22 أغسطس 2022 15:28

هز زلزال متوسط القوة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم غير أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر شهود عيان إن الزلزال - الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية إنه بقوة 5.6 درجة - استمر قرابة دقيقة وأدى إلى فرار الكثير من الناس من المباني إلى الشوارع.

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وأضاف الشهود أن الزلزال وقع عند الساعة 1636 بالتوقيت المحلي "0836 بتوقيت جرينتش" وشعر به الناس في أنحاء الجزيرة ولومبوك المجاورة. واستبعدت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

المصدر: وام
زلزال
إندونيسيا
جزيرة بالي
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