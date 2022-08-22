ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلاً
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلاً
22 أغسطس 2022 13:47
ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلا، بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني الإذاعة الجزائرية الاثنين، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية.
وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلا عن قيادة الدرك الوطني أن "الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلا" بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصا في الحرائق التي طالت 14 ولاية. وأضافت قيادة الدرك الوطني أن "عملية التعرّف على الجثث مستمرة"، ما يرشح الحصيلة للارتفاع.
وأعلنت الحماية المدنية من جهتها أنها قامت خلال 24 ساعة بإخماد 31 حريقاً في مناطق مختلفة من الجزائر.