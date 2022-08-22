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وفد أميركي يزور تايوان مجدداً

وفد أميركي يزور تايوان مجدداً
22 أغسطس 2022 11:24

استقبلت رئيسة تايوان تساي إنج-وين اليوم الاثنين مجددا وفدا من الولايات المتحدة وسط تزايد التوترات مع الصين.
ووصل الحاكم الجمهوري لولاية "إنديانا" الأميركية، اريك هولكومب، إلى تايوان يوم أمس الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام. وتأتي زيارته بعد رحلات قام بها مؤخرا ديمقراطيون رفيعو المستوى مثل نانسي بيلوسي وإد ماركي والتي أثارت غضب بكين التي ترفض الاتصالات الرسمية بين تايبيه ودول أخرى.
وبدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان ردا على زيارة بيلوسي.
وأكدت تساي خلال اجتماع مع هولكومب بالمكتب الرئاسي أن الولايات المتحدة وتايوان حليفان رئيسيان أمنيا واقتصاديا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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