الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المجلس العسكري الحاكم في مالي يعيّن ضابطاً رئيساً للحكومة بالوكالة

العقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي
22 أغسطس 2022 10:35

عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الكولونيل عبدالله مايغا رئيسا للحكومة بالوكالة، بدلا من المدني شوغل كوكالا مايغا الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.
وجاء في مرسوم تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي :" إن الكولونيل عبدالله مايغا اختير لكي يشغل بالوكالة منصب شوغل كوكالا مايغا في رئاسة الحكومة"، وبالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها ، شغل عبدالله مايغا البالغ أربعين عاما منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.

أخبار ذات صلة
فرنسا تبقي 3 آلاف عسكري بمنطقة الساحل بعد انسحابها من مالي
رصد «قوات روسية» في مالي بعد انسحاب فرنسا
المصدر: وكالات
مالي
المجلس العسكري
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©