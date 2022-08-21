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كييف تصد هجمات روسية في شرق وجنوب أوكرانيا

من دونيتسك
22 أغسطس 2022 00:19

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، عن صد محاولات تقدم روسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد باتجاه مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وأفديفكا.
وقال نائب برلماني من منطقة خيرسون التي يحتل الروس غالبيتها بجنوب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير مستودع ذخيرة روسي في هجوم مضاد خلال اليوم الأحد الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يعلن الجانب الروسي، الأحد، وهو اليوم رقم 179 من الحرب، سوى أن دفاعاته الجوية صدت العديد من الهجمات الأوكرانية اليوم .
ويتعذر التحقق بشكل مستقل من التقارير القادمة من ساحة المعركة.

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المصدر: وكالات
دونيتسك
أوكرانيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
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