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مقتل 13 يمنياً جراء سيول وصواعق رعدية

من اليمن (أرشيفية)
22 أغسطس 2022 00:12

قالت مصادر محلية وسكان باليمن، الأحد، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بمحافظتي عمران وحجة في شمال البلاد جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب.
وقال مسؤول محلي في محافظة عمران الزراعية بشمال البلاد: إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة تسببت في مقتل ست نساء وجرح نحو 19 أخريات.
وقالت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بشمال غرب اليمن إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون مساء أمس بصواعق رعدية.
وفي محافظة إب بوسط اليمن، أكدت مصادر محلية وسكان أن خمسة منازل في منطقة حدة غليس بمديرية السدة دمرتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، وجرفت الفيضانات والسيول مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية، وطُمر بعضها بمئات الأطنان من الحصى والأحجار.
وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية، أودت بحياة العشرات وشردت عددا من السكان وألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية الخدمية والمرافق الصحية وممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية والوديان.

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المصدر: وكالات
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