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شاب يدهس مجموعة من المارة شمال ألمانيا

الشرطة الألمانية تطوق مسرح عملية دهس (أرشيفية)
22 أغسطس 2022 00:10

دهس شاب بسيارته مجموعة من المارة في مدينة باد دوبيران شمالي ألمانيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة رجال وامرأة بإصابات خطيرة.
جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم الشرطة الألمانية في مدينة روستوك، الأحد.
ووصف طبيب طوارئ إصابة المرأة وأحد الرجال بأنها "بالغة".
ولم ترد معلومات أكثر تفصيلاً عن الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة امرأة أخرى بإصابة طفيفة وتمكنت من المغادرة بعد أن تلقت علاجا في العيادة الخارجية.
وتجري السلطات التحقيق حاليا مع سائق السيارة (19 عاما) المنحدر من مدينة روستوك بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وقوع إصابات بدنية. وقالت المتحدثة إن ملابسات الحادثة لا تزال قيد البحث.
ووقع الحادث بعد انتهاء حفل أقيم في ساحة مضمار سباق قديم في وقت مبكر من صباح الأحد، وكان أغلب المشاركين يسيرون على أقدامهم في الطريق الضيق للوصول إلى سياراتهم أو ليستقلوا وسائل مواصلات أخرى للعودة إلى منازلهم، وعندئذ داهم الشاب بسيارته هذه المجموعة.
وأفاد شهود بأنه كان يستقل السيارة بمفرده.
وعلى الفور أبلغ شهود العيان الشرطة وخدمة الإنقاذ.
وقالت المتحدثة: "من الواضح أن الواقعة هي حادث وذلك وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن".
وكلف الادعاء العام خبيرا من إحدى شركات الفحص الفني بالتحقيق في الواقعة بصورة أكثر دقة.

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