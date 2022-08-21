الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا

الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
22 أغسطس 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
10 ملايين طفل يواجهون الجفاف الحاد بالقرن الأفريقي
100 مستفيد من «البرنامج التدريبي لنموذج الأمم المتحدة»

دعا ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا إلى التمسك بالتزاماتها بحماية المدنيين، في أعقاب تصاعد العنف في شمال البلاد.
وأعرب كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران خان، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، والمديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، عن قلقهم العميق بشأن استمرار تصاعد أعمال العنف في شمال سوريا.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنهم القول في بيان: «تظهر هذه المآسي الرهيبة مرة أخرى أن المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال، ما زالوا يعانون من آثار الأعمال العدائية المستمرة في مناطق في سوريا». وحث المسؤولون الثلاثة جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والامتثال لالتزاماتها بحماية المدنيين. وشددوا على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة من أجل سوريا آمنة ومزدهرة.

الأمم المتحدة
سوريا
آخر الأخبار
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
أرشيفية
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
أرشيفية
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©