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الصومال تنهي حصاراً استمر 30 ساعة على فندق «حياة»

منظر من الخارج لفندق الحياة بعد هجوم مرتبط بالقاعدة
21 أغسطس 2022 23:49

أعلنت السلطات الصومالية، الأحد، أن قوات الأمن أنهت حصاراً استمر 30 ساعة على فندق في العاصمة مقديشو فرضه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي، وشهد مقتل أكثر من 21 شخصاً وإصابة العشرات، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقاتلت قوات النخبة الصومالية المسلحة على مدى 30 ساعة بدأت مساء الجمعة بعد أن شق المهاجمون طريقهم إلى داخل الفندق مستعينين بإطلاق النار وتفجيرات، وهذا الفندق يشتهر بأن من رواده نواباً ومسؤولين حكوميين.

وقال علي حاجي وزير الصحة للتلفزيون الحكومي "أكدنا حتى الآن مقتل 21 شخصاً وإصابة 117 آخرين".

وقال قائد كبير بالشرطة إنه تم تحرير نحو 106 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

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